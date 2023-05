Janiek Pomba in Nederland voor deelname 10K Leiden Marathon

De Surinaamse topatleet Janiek Pomba is momenteel in Nederland voor deelname aan de 10 km van de Leiden Marathon aanstaande zondag.

De 5 km Telesur trimloop op 1 mei was de laatste test voor Pomba. Hij finishte op de 1e plaats en vestigde een nieuw persoonlijk record (pr) van 15m 49s. Zijn huidige pr op de 10 km is 32m 32s.

De atleet heeft afgelopen jaar een aantal opmerkelijke successen geboekt. Zo won hij in maart de Bigi Broki Waka, een wandel- en trimloop en internationale hardloopwedstrijd over de Jules Wijdenboschbrug in Paramaribo.

In april vestigde Pomba een nieuw Surinaams record in Nederland tijdens de NN Marathon Rotterdam. In een tijd van 2h 31m 44s kwam hij over de finish. Het vorige nationaal marathonrecord stond sinds 2005 op naam van Rajinder Patan en bedroeg 2h 39m 11s.

In juli eindigde Pomba op de 2e plaats tijdens de Caricom 10K Road Race in Suriname. Deze snelloop wordt traditioneel gehouden in aanloop naar de Caricom Staatshoofdenvergadering.

In november eindigde de atleet op de 2e plaats tijdens de 10KM South American road classic in Guyana. Pomba is vastberaden om zondag een goede beurt te maken.