Rosebel Gold Mines beroepenbeurs ‘Denki Yu Tamara’

Op vrijdag 12 mei a.s. organiseert Rosebel Gold Mines N.V in Suriname (RGM) de beroepenbeurs ‘Denki Yu Tamara’ te Brokopondo Centrum. Deze beroepenbeurs is tevens de aftrap van hun “Pit Intrusion Public Awareness (PIPA)” campagne.

De PIPA heeft als doel om nationaal voorlichting en informatie te verschaffen over de gevaren en nare gevolgen van “Ukem”, oftewel het illegaal indringen van de industriĆ«le zones binnen de RGM-mijnoperatie.

Bij de beroepenbeurs zullen lokale bedrijven en overheidsinstanties schoolgaande jongeren uit het district informatie verschaffen over alternatieve beroepen die er zijn buiten de kleinschalige goudwinning en het Ukem-fenomeen.

Naast de leiding van RGM en de DC van Brokopondo zullen de ministers van Justitie & Politie, Onderwijs, Wetenschap & Cultuur ook aanwezig zijn tijdens de openingsceremonie. De voornoemde zullen de aanwezige leerlingen van het VOJ-onderwijs in een speciale motivatie sessie ook aanmoedigen het pad van onderwijs te blijven volgen voor een breder en vernieuwd toekomstperspectief.