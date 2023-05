‘Hoge regeringsautoriteiten actief met goudwinning op concessies Grassalco?’

BEP-fractieleider Ronny Asabina eist dat er een diepgaand onderzoek komt, naar de activiteiten van NV Grassalco in Suriname. In De Nationale Assemblee (DNA) vroeg hij zich maandag af of hoge regeringsautoriteiten actief zijn met goudwinning op concessies van Grassalco.

“De mofo koranti maakt overuren in Suriname. Via niet-officiële kanalen wordt allerlei informatie de wereld ingebracht. Velen zijn bang om te praten, omdat men vindt dat men dan als verdachte kan worden aangemerkt om vervolgens in de bak te belanden. Is het waar dat één van de oorzaken van die geweldsuitbarsting verband zou houden met activiteiten op concessie van Grassalco? Met name Maripaston.

Wat is ervan waar dat hoge regeringsautoriteiten ook te Maripaston zijn neergestreken en actief zijn met goudwinningsactiviteiten? Dit tot ergernis en wanhoop van de lokale bevolking”, stelde Asabina maandag tijdens de behandeling van de Wet Collectieve Rechten Inheemsen en Tribale Volken in het parlement.

De politicus noemde ook een andere kwestie waar Grassalco in het district Brokopondo op de concessie van de Rosebell Goldmines ook actief zou moeten zijn, maar in de praktijk blijkt dat andere mensen daar actief bezig zijn.

“De lokale bevolking van Brokopondo die in dienst is van Grassalco mag thuis blijven met behoud van salaris. We zien andere praktijken daar plaatsvinden. Ik wil weten of in de overeenkomst van Grassalco staat opgenomen dat men de concessie mag onderverhuren. We eisen dat het diepgaand onderzoek zich ook doortrekt naar Grassalco te Brokopondo”, aldus Asabina.