65-jarige visser verdronken te Alimoni

In Suriname is een 65-jarige visser afgelopen zaterdag tijdens het vissen verdronken. Dit gebeurde te Alimoni, in het district Brokopondo.

Vernomen wordt dat de man genaamd Errol Pawo naar zijn visnetten was gaan kijken. Toen hij na enige tijd niet terugkwam, stelde men een onderzoek in.

De vissersboot en een slipper van het slachtoffer werden bij de kreek aangetroffen, maar van Errol zelf ontbrak elk spoor. De volgende dag werd zijn ontzielde lichaam geborgen uit het water.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk vrijgegeven aan de nabestaanden.