Verkoopster en vrouwelijke klant raken slaags in bar na overlast door dronken man

De Surinaamse politie heeft twee vrouwen aangehouden die slaags raakten in een bar te Boskamp, waarbij met een slipper is geslagen en met een scherp voorwerp verwondingen zijn aangebracht. En dit allemaal om een dronken man die overlast veroorzaakte bij de bar.

Volgens het Korps Politie Suriname was de mannelijke klant omstreeks 07.00u de bar binnen gestapt en had drie flessen bier genuttigd. Hierna liep hij in beschonken toestand naar buiten en speelde luide muziek vanuit zijn auto. De dronken man werd door de verkoopster T.L. aangesproken, hetgeen niet in goede aarde bij hem viel.

Hij ging te keer tegen de verkoopster, gooide bier op de vloer in de bar en wilde zijn geld terug. De winkelier die aan het uitrusten was, werd hierdoor wakker en duwde de dronken klant naar buiten. Bij die gelegenheid bracht de dronken man de winkelier een ferme klap toe in zijn gezicht en koos het hazenpad.

Een vrouwelijke klant H.L., die op dat moment ook in de bar was, bemoeide zich vervolgens met de zaak en schold de verkoopster uit. Zij werd boos en bracht H.L. enkele slagen met haar slipper toe in haar gelaat. H.L. pakte vervolgens een scherp voorwerp en bracht haar tegenstaander T.L. verschillende verwondingen toe op haar lichaam.

Door tussenkomst van een omstander kon erger worden voorkomen.

De verkoopster moest medisch behandeld worden en mocht daarna naar huis. De politie van het bureau Boskamp deed na de melding van een vechtpartij de locatie aan voor onderzoek. Dit onderzoek werd vervolgens overgedragen aan de politie van Calcutta.

De verkoopster T.L. werd na te zijn ontboden op zondag 7 mei 2023 door de politie van het bureau Calcutta aangehouden. De klant H.L. werd hierna opgespoord en op haar woonadres door de wetsdienaren in de kraag gevat. Het scherp voorwerp is eveneens aangetroffen en in beslag genomen.

Zowel de verkoopster als de klant werden voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname door de politie ingesloten ter zake wederzijdse mishandeling. Aan de aanhouding van de voortvluchtige klant die dronken was, wordt gewerkt, meldt de Surinaamse politie.