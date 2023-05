Advocaat Essed: “Nationale veiligheid Suriname ernstig in gevaar”

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden in het 8 decemberstrafproces, stelt dat met de statement van president Chan Santokhi over de herkomst en de link van de wapens en handgranaten die te Pikin Saron zijn gebruikt, geconcludeerd kan worden dat de nationale veiligheid van Suriname momenteel ernstig in gevaar is.

En aangezien het hier weer gaat om gestolen wapens van het Nationaal Leger, is het wel duidelijk dat in het heel verhaal verwezen wordt naar ex-president Desi Bouterse bij wie in 2021 wapens van het Nationaal Leger zijn gestolen.

“Alle democratisch gekozen presidenten in deze republiek hebben Bouterse tegen zich gehad. De eerste was Arron, de tweede Shankar, de derde Venetiaan en ook Wijdenbosch heeft Bouterse tegen zich gehad. De huidige president ziet zich echter geplaatst tegenover twee tegenstanders, namelijk Bouterse en Brunswijk.

De één is nog geduchter dan de andere, beide zijn ex-militairen en beide hebben een gewelddadige staat van dienst. Tegen die achtergrond en het steeds toenemen van geweldsincidenten zeg ik dat ik mij zorgen maak over de nationale veiligheid in Suriname”, zei Essed in het radioprogramma Welingelichte Kringen.

Volgens de advocaat past de gepoogde brandstichting zondagochtend bij het Bureau voor Burgerzaken Paramaribo-Centrum aan de Dr. Sophie Redmondstraat ook onder één van de zaken waar niet lichtvaardig mee moet worden omgegaan. De vraag echter is waarom er weer gesproken wordt over een onderzoek over de wapens, terwijl in de hele wapendiefstalkwestie eerder al verdachten in verzekering zijn gesteld.

“De president heeft weer zoals gewoonlijk een diepgaand onderzoek willen instellen en hij heeft weer beloofd dat binnenkort zal blijken hoe deze wapens in handen van de kwaadwilligen zijn gekomen. We benne benieuwd”, aldus Essed.