Trafassi, La Fiesta en Passion op ‘Caribbean Fever’ zaterdag 10 juni in Den Haag

Zaterdag 10 juni staat in het teken van het feest ‘Caribbean Fever’. In zalencentrum Kristal te Den Haag wordt het supergezellig met wel drie top bands te weten Trafassi, La Fiesta en Passion!

Het feest begint om 21.00u en eindigt om 04.15u. De toegang vóór 23.00u is gratis. Na 23.00u betaal je 10 euro per persoon aan de poort. Een eigen VIP tafel is ook mogelijk; bel daarvoor 06-37037913 of 06-87867585.

Caribbean Fever vindt plaats in Zalencentrum Kristal aan de Wegastraat 77 in Den Haag. Parkeren in de omgeving is gratis. Er is een food corner en strenge beveiliging aanwezig.

Noteer dit in je agenda en meld al je vrienden, want het wordt een feest om nooit meer te vergeten.