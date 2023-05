Gezondheidscentrum Koewarasan officieel in gebruik genomen

Het volledig nieuw gebouwde gezondheidscentrum van de Regionale Gezondheidsdienst Suriname (RGD), te Koewarasan is op vrijdag 5 mei 2023 officieel in gebruik genomen.

Het RGD-gezondheidscentrum Koewarasan, is onderdeel van de “Health Facilities Improvement Project”. Dit bestaat uit een zevental projecten die gefinancierd worden door de OPEC-Fund for International Development (OFID) welke geïnitieerd is door de regering en de betrokken actoren, met name de Project Management Unit (PMU) van het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Financiën en Planning en de RGD. Na onderhandeling met de Islamic Development Bank (IsDB) zijn middelen beschikbaar gesteld voor de bouw. Hierna werd op 12 mei 2021 het startsein gegeven door president Santokhi.

President Santokhi heeft de nieuwe dependance middels het doorknippen van het lint en het onthullen van het naambord officieel voor geopend verklaard. Onder de aanwezigen bevonden zich minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, districtscommissaris Narain van Wanica en vertegenwoordigers van het Project monitoring Unit (PMU) en het bedrijf Twahier Ajoeb NV.

Het centrum waarin er ook een apotheek is meegenomen, is een van de drie centra die nog op het programma staat binnen dit traject. Hierna volgt op 12 mei aanstaande de opening van het gezondheidscentrum aan de Derde Rijweg. Op een nader te bepalen datum volgt ook het gezondheidscentrum te Wonoredjo. Volgens president Santokhi is met de ingebruikname van deze RGD-poli de gezondheidszorg in de eerste lijn versterkt.

Zowel het staatshoofd als minister Ramadhin van Volksgezondheid zijn het er met elkaar eens dat het centrum ruimte biedt om samenwerkingen aan te gaan met actoren op medisch gebied zoals laboratoria, health centers en tandheelkundige klinieken. Dit zal werkverschaffing bieden voor, niet alleen de lokale bewoners maar ook voor ambtenaren die geen duidelijk omschreven taak hebben. Deze kunnen getraind worden in Basic Healthy Lifestyles zodat zij als gezinscoaches kunnen worden ingezet. RGD-directeur, Nishita Gajadin zegt dat de diensten op een kwalitatief niveau geleverd zullen worden naar de samenleving toe. “De RGD verleent in de eerstelijnszorg de diensten in de kustvlakte en kent de noodzaak van het public health aspect ”, stelt de directeur.