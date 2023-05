Jogi: ‘Onder NDP concessies dwars door Suriname uitgegeven’

VHP-assembleelid Mahinder Jogi is ingenomen met het besluit van de Surinaamse regering om nieuwe richtlijnen vast te stellen voor het uitgeven van concessies en dat op basis daarvan enkele concessies in de afgelopen periode zijn verlengd. Hij nodigt minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer daarom uit om alle gegevens over de uitgegeven concessies en de concessionarissen in de kranten te publiceren, zodat het voor een ieder duidelijk kan zijn wie achter deze concessies staan en wanneer deze zijn uitgegeven.

“Vandaag kunnen mensen hier staan en zich willen ontpoppen als pleitbezorgers, maar het zijn juist die mensen die begonnen zijn concessies dwars door dit land door uit te geven”, benadrukte Jogi, verwijzend naar de NDP, donderdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA).

Hij noemde onder andere de Areas of Interest van IamGold en NewMont waar in de regeerperiode van Desi Bouterse (2010-2020) a la dol concessies zijn uitgegeven aan vooral Family & Friends. Ook de concessie van Sarafina NV, de concessies van circa 86.000 hectare aan de NDP’er Mahinder Gopie in 2012.

Een ander bekend fenomeen uit de NDP-regeerperiode is de uitgifte van concessies aan skalian-eigenaren om goud te winnen in de Surinaamse wateren.

Minister Vorswijk heeft in het parlement opgemerkt dat toen ze als minister aantrad er reeds een besluit was genomen door de regering om geen nieuwe houtkapconcessies uit te geven en ook geen verlengingen te accorderen. Op 11 juli 2022 heeft zij een schrijven van president Santokhi ontvangen om verlengingen wel te mogen accorderen. Dit om de economische ontwikkeling te bevorderen, werkgelegenheid te waarborgen en de productie te stimuleren.

Zij heeft middels een presentatie een overzicht gegeven van de houtkapconcessies in Para. Zij heeft ook de inventarisatie van uitgegeven gronden die liggen in en rondom Inheemse dorpen in het district para gepresenteerd aan het college. De bewindsvrouw heeft opgemerkt dat het ministerie van GBB bij het verlenen van concessies terdege rekening houdt met de rechten van woon- en leefgemeenschappen in de gebieden.