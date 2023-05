Trekker vat vlam en brand volledig af

Deze trekker heeft vanmorgen vlam gevat, waarna het voertuig volledig afbrandde. Dit gebeurde rond 11.15u op de kruising van de Pinapalm- en de Koningspalmstraat in Suriname.

Volgens een ooggetuige reed de chauffeur over de Pinapalmstraat en stopte hij op bovengenoemde kruising, om naar de winkel te gaan. De truck had toen reeds vlam gevat, maar de chauffeur had dit niet door.

Toen de ooggetuige de chauffeur waarschuwde was het te laat. In een mum van tijd stond de truck in lichterlaaie. De politie en de Surinaamse brandweer werden gealarmeerd en kwamen ter plaatse.

Het vuur werd geblust door de brandweer. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De trekker is compleet vernield.

De politie van bureau Uitvlugt heeft de zaak in onderzoek.