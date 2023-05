Kranslegging herdenking gevallenen Tweede Wereldoorlog

Vandaag, donderdag 4 mei 2023, organiseert het ministerie van Defensie in Suriname, de jaarlijkse herdenkingsceremonie van de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog.

Er zullen tijdens deze ceremonie enkele toespraken worden gehouden en kransen worden gelegd bij het Monument voor Gevallenen aan de Waterkant.

Het Monument voor de gevallenen staat aan de zuidoostelijke zijde van het Onafhankelijkheidsplein aan de Waterkant in Paramaribo, Suriname. Het monument werd ontworpen door Ch. Nieleveld en werd in 1950 onthuld.

Het monument herdenkt de Surinamers die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er sneuvelden ruim 500 Surinaamse militairen.

Op de witte zuil staat aan de voorzijde de tekst in memoriam. Tevens is er in 2006 een plaquette bevestigd met de tekst:

Ter nagedachtenis aan een deel van de

Surinaamse Gevallenen van de Tweede

Wereld Oorlog 1940-1945 in Europa en Azië

Deze tekst wordt gevolgd door lijsten van de overledenen, waaronder onder meer Anton de Kom en Hans Flu.