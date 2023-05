President Santokhi kondigt verdere reshuffling kabinet aan

President Santokhi zal de komende dagen gesprekken binnen de coalitietop voeren over de verdere reshuffling van ministers en andere hoge functionarissen in Suriname.

“We starten vandaag met de beëdiging van twee nieuwe ministers. Verdere reshuffling wordt ook besproken binnen de coalitie de komende dagen voor alle andere posities. Het zal gaan over beleid, targets, prioriteiten, opstelling, strategie, resultaten waarbij de hoogste prioriteit is het brengen van verlichting in de samenleving.

Maar het zal ook gaan om meer empathie te tonen naar samenleving toe, maar ook de betrokkenheid van de samenleving bij de uitvoering van het beleid. De samenleving zal dit heel binnenkort merken”, zei het staatshoofd dinsdag bij de beëdiging van de ministers Henry Ori (Minowc) en Maricano Dasai (ROM).

Het proces van reshuffling was vorig jaar reeds aangevangen, maar de ABOP-topman Ronnie Brunswijk was nog niet zover. Hij vroeg de ruimte tot na twee jaar aanzitten van de regering. Ondertussen zit deze regering al langer dan twee jaren aan. Het is geen geheim dat de VHP-achterban ontevreden is over de werkwijze op de ministeries van Grondbeleid en Bosbeheer en Sociale Zaken.

In april vorig jaar heeft Saskia Walden bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) haar portefeuille ter beschikking gesteld van de president. Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) nam daar het roer over.

Van Kuldipsingh nam Steven Mac Andrew over op Arbeid. Beide zijn ministers van de VHP. De draad wordt nu weer opgepakt zegt de president.