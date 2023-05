Heilige hindoe steen gestolen bij woning Marowijnestraat

Een Shiva lingam is afgelopen weekend gestolen bij een woning aan de Marowijnestraat in Suriname.

De eigenaar looft een beloning van SRD 2.000 uit voor de gouden tip die naar het terugvinden van de heilige steen leidt. Er kan contact met hem gemaakt worden op het mobielnummer 8870831.

Een lingam is in het hindoeïsme een fallusvormig, langwerpig voorwerp, meestal een kleine pilaar of zuil, dat de scheppingskracht van de god Shiva representeert.

Lingams zijn bijna altijd van steen. De Shivling staat voor creatie van de mens. Tijdens een ritueel wordt melk of water over de lingam gegoten.