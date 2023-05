Automobiliste raakt van de weg en eindigt half in goot

Bij een eenzijdig ongeval dinsdagmiddag aan de Kennedyweg in Suriname, zijn twee vrouwen per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Het voertuig waarin ze zaten kwam in de goot langs de weg terecht.

De bestuurster reed met hoge snelheid weg van een woonadres, niet ver van het ongeval. De vrouw die richting Rijsdijk reed, raakte vermoedelijk de controle over het stuur kwijt waarna ze met het voertuig half in de goot langs de weg kwam.

Er zou zich kort voor het ongeval iets hebben voorgedaan op adres van waar uit het voertuig kwam.

Het voertuig werd door een sleepwagen uit de goot gehaald en weggesleept. De politie van Rijsdijk was ter plaatse voor onderzoek.