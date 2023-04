‘Brunswijk geeft zichzelf brevet van onvermogen’

[INGEZONDEN] – Bij de start van het zonnepanelen project in het dorp Poeketie, heeft de vice-president van Suriname een aantal absurde en domme opmerkingen gemaakt. Hij klaagt dat reeds goedgekeurde projecten niet uitgevoerd worden. Hij verwijt de Surinaamse regering dat zij moedwillig de zonnepanelen projecten en andere projecten van het binnenland traineert. Hij heeft ook het vermoeden dat het een strategie is van de regering (lees regering Santokhi), om de ABOP een slechte naam te bezorgen, zodat zij in zetels achteruit zal gaan.

Dit soort opmerkingen vind ik uitermate laakbaar ten opzichte van een regering, waarin Brunswijk, zelf vice-president is. Het is meer dan duidelijk dat de vice-president de schuld wil schuiven in de schoenen van president Santokhi en de minister van financiën. Hij bedrijft politiek met zijn belachelijke opmerkingen en denkt daarmee stemmen te winnen. Maar in feite geeft hij vooral zichzelf hiermee een brevet van ongeschiktheid. Als je zaken niet begrijpt of niet verder wil gaan met de regering moet je opstappen en anderen de gelegenheid geven om het beter te doen.

Volgens mij weet vice-president Ronnie Brunswijk niet goed hoe een regering werkt of wil hij geen verantwoordelijkheid nemen voor het gevoerde beleid. Als de regering niet voldoende geld heeft, hoe moet zij dan de gelden vrijmaken? Vanwaar moet de regering het geld halen. Moet president Santokhi daarvoor zorgen of moet de hele regering dat doen?

Als voorzitter van de Raad van Ministers, verwacht je van de vice-president dat hij op de hoogte is van de precaire financiële situatie van het land. Weet hij niet meer wat voor financiële chaos de huidige regering heeft overgenomen. Is hij zo snel vergeten dat we een torenhoge schuld hebben van bijkans 4 miljard US Dollar die afgelost moet worden?

In het Herstelplan van de regering Santokhi/Brunswijk is een duidelijk pad tot herstel van de economie aangegeven. Het plan moet dan wel in zijn geheel worden uitgevoerd. Het betekent dat je NIET alleen de zaken kan uitvoeren die geld kosten, maar ook de zaken die inkomsten binnen brengen. Alleen met meer inkomsten kan het land ook meer uitgaven betalen.

Wat we zien is dat de ABOP en de vice-president wel steeds veel geld willen uitgeven, maar niet meewerken om voor de inkomsten te zorgen. Hiermee ondermijnt men zelf het beleid, en is men verantwoordelijk dat de inflatie zo hoog blijft en dat de koers is gaan stijgen. President Santokhi wil het Sociaal programma uitvoeren en wil zorgen voor een redelijke levensstandaard, maar zonder voldoende inkomsten gaat het niet lukken.

Onder meer uit de volgende vier bronnen zouden meer inkomsten moeten komen om de economie gezond te maken: de goudsector, de houtsector, verhoging grondhuur en mogelijkheid tot grondconversie. Er zouden vele miljarden moeten en kunnen komen uit deze sectoren, terwijl het tevens zou betekenen dat de loontrekkers gevrijwaard zouden blijven van belastingverhogingen.

Doordat de miljarden aan inkomsten zijn uitgebleven, is de overheid in grote problemen gekomen. Ook het IMF ziet dat er potentieel genoeg inkomsten zijn te halen, maar dat dit kennelijk wordt tegengehouden. De lezer moet zichzelf afvragen wie deze zaken heeft tegengehouden? Wie heeft grote belangen in de goudsector en houdt de verhogingen tegen? Wie heeft belangen in de houtsector en houdt de verhogingen tegen? Wie houdt de verhoging van grondhuur en grondconversie tegen? Onder welke ministeries vallen deze zaken? Indien u niet blind bent dan ziet u dat de vice-president en zijn partij daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

De overheid loopt dus vele miljarden aan inkomsten mis, omdat die moedwillig worden tegengehouden. De vice-president praat daar niet over. Hij maakt integendeel absurde en onverantwoorde opmerkingen over zijn eigen regering. De vice-president geeft zichzelf hiermee niet alleen een brevet van onvermogen, maar blijkt zelf de oorzaak te zijn van het gebrek aan middelen.

Hij en de ABOP houden zelf de ontwikkeling van vooral het binnenland tegen, omdat hij niet voor de inkomsten van de Staat zorgt, waaruit de projecten voor zijn achterban kunnen worden betaald. Hij begrijpt niet hoe de overheid werkt, maar wil in 2025 wel zelf president worden. Dat zal niet goed aflopen voor het volk.

Idris Naipal