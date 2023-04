Mervel Kotzebue-Fleur wint Outstanding Woman in Port & Maritime Award 2023

Mervel Kotzebue-Fleur, general manager van DP World Paramaribo, is geselecteerd als de grote winnaar van de Maritime Award 2023 of the Americas in de categorie Outstanding Woman in the Port & Maritime. De “Maritime award of the americas” werd dit jaar voor het 9e jaar op rij georganiseerd door de Inter-American Committee on Port (CIP). Kotzebue-Fleur is de eerste vrouw uit Suriname die de outstanding Woman in Port & Maritime sector Award wint.

De inter-American Committee on Ports (CIP) is het enige permanente forum dat de nationale havenautoriteiten van de 34 lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en leiders van de zeehavenindustrie samenbrengt om de ontwikkeling van een veilige, concurrerende, duurzame en inclusieve sector te bevorderen.

De CIP organiseerde dit jaar voor de 9e keer de Maritime Award of the Americas met als thema “Integral Management for Port Sector Modernization the Americas”, in samenwerking met de North American Marine Environment Protection Association (NAMEPA), de Latin American Society of Marine Oil Terminal Operators and Single-Buoy Mooring (SLOM), de OAS Inter-American Commission of Women (CIM), en het OAS Department of Sustainable Development.

Hierbij werden stakeholders uit alle CIP-OAS lidstaten, bestaande uit voornamelijk publieke en private havens/terminals,bedrijven en/of instellingen in de maritieme en havensector aangemoedigd om nominaties in te dienen die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de modernisering van de havensector, in de volgende categorieën:

• Competitive Digitalization

• Cybersecurity in Ports and/or Terminals

• Green Port Operations and Sustainable Management

• Empowerment and Equality.

De nominatie van Kotzebue-Fleur werd voorgedragen en ondersteunt door WIMAC (Woman In Maritime Caribbean) in Suriname. De CIP ontving dit jaar bijkans 37 nominaties van het hoogste niveau uit dertien (13) landen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en het carraibisch gebied. Uit de inzendingen bleek in alle gevallen betrokkenheid bij de integrale ontwikkeling van de haven-maritieme sector in de respectievelijke landen. De criteria voor Outstanding Woman in de Port & Maritime sector was gebasseerd op aantoonbaar leiderschap toewijding door middel van significante prestaties, evenals professionele bijdragen voor de ontwikkeling van de maritieme en havensector in de amerikaanse regio.

Uit de 37 nominaties werd de Surinaamse DP World manager gekozen als de beste kandidaat die aantoonbare excellentie,leiderschap en innovatie voor de ontwikkeling van een concurrerende, duurzame en maatschappelijk verantwoorde haven-maritieme sector in de Amerikaanse regio heeft kunnen realiseren.