10.000 euro opgehaald voor afscheid doodgeschoten Rishi

De man die vorige week donderdag 20 april in Houten werd doodgeschoten is de 37-jarige Rishi Rampadarath. Om zijn familie te helpen hem een afscheid te geven dat hij verdient, werd een doneeractie gestart die 10.000 euro heeft opgebracht.

Die bewuste donderdag om 05:09 uur appte Rishi naar een collega dat hij om 05:30 uur zou vertrekken naar zijn werk, vanuit Houten. Hij had zich een beetje verslapen. Echter het meest donkere scenario deed zich voor.

Hij stapte net voor 05:30 uur de deur uit bij zijn ouderlijk huis waar hij die nacht verbleef met zijn vriendin. Hij liep naar zijn auto op de parkeerplaats en wat zich daar in korte tijd afspeelde, weet niemand precies. Er werden schoten gehoord, deze schoten werden op het lichaam van Rishi afgevuurd en deze werden hem fataal.

Het motief voor het schietincident is nog onduidelijk. De politie vraagt iedereen die daar mogelijk iets over weet om zich te melden. Ook als u mogelijk iets van de schutter heeft gezien of over beelden beschikt waar die op zou kunnen staan, wil de politie u heel graag spreken.

