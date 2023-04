Belfort: “Leerkrachten moeten geld lenen om naar het werk te gaan”

In De Nationale Assemblee (DNA) heeft ABOP-parlementariër Edward Belfort dinsdag aan de regering van Suriname gevraagd wanneer zij dusdanig beleid zal voeren waardoor het volk een beter bestaan kan hebben. De volksvertegenwoordiger beweert de afgelopen dagen plat te zijn gebeld door leerkrachten die met hun handen in het haar zitten.

“De situatie is dermate uit de hand gelopen dat het volk niet meer kan eten. Leerkrachten bellen mij, want ze moeten geld lenen om naar het werk te gaan. Op dit moment kost een liter unleaded brandstof boven de SRD 40 voor een liter. Eigenlijk werken ze om brandstof te kopen en misschien twee weken brood. Daarna hebben ze geen geld meer. Dan praat ik niet eens over de rest van de ambtenaren”, zei Belfort.

Ook de beloofde SRD 2.500 aan koopkracht voor het zorgpersoneel is volgens hem bij lange na niet voldoende. De ABOP’er stelt dat het nu erop lijkt alsof het volk gestraft wordt.

“Wanneer gaat dit stoppen, want het volk kan echt niet meer”, aldus Belfort. Ann Sadi van de NDP-fractie ondersteunde het betoog van Belfort. Zij stelde dat de verhoogde brandstofprijzen gevolgen zullen hebben voor de prijzen in alle sectoren. Sadi heeft dinsdag ook een actie van een groep bewoners uit het district Commewijne ondersteund die de situatie ook beu zijn en hun misnoegen middels een petitie hebben geuit aan de leiding van het parlement.

Ook een groep leerkrachten heeft vandaag een petitie overhandigd aan president Chan Santokhi. De leerkrachten zijn er woedend over dat zij deze maand minder geld op hun rekening hebben gekregen. Diverse toelagen die met terugwerkende kracht (twk) betaald werden, zijn intussen ingelopen. Hierdoor ontvangen de onderwijsgevenden vanaf deze maand minder.

Aan de president is gevraagd om binnen een week besluiten te nemen voor lotsverbetering van de leerkrachten. Donderdag komen de leerkrachten weer bij de president met oplossingsvoorstellen.