De jongen die sinds donderdagmiddag in de omgeving van Ephraimzegen in Suriname vermist was, is terecht.

In het belang van zijn privacy geven we hier verder geen details over.

De familie bedankt een ieder die heeft meegedacht en gewerkt om hun dierbare te vinden.

Daarnaast verzoeken zij iedereen die zijn naam of foto hebben gedeeld te verwijderen.