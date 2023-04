Politie haalt elektriciteitskabeldief uit goot

De politie van het bureau Jarikaba heeft in de late avond van woensdag 19 april de bekende elektriciteitskabeldief G.G. in een goot an de Mr. P. Chandie Shawweg aangetroffen en aangehouden.

Deze verdachte werd kort voor zijn aanhouding op heterdaad betrapt door een alerte buurtbewoner met een hoeveelheid elektriciteitskabel, een witte zak met kabels, een scherp voorwerp, gereedschappen en een rode tas met persoonlijke spullen, die vermoedelijk van diefstal afkomstig waren.

Bij het zien van de buutbewoner, gooide de dief de goederen op de berm langs de weg en hield zich schuil in de goot, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie werd ingeschakeld en bij aankomst troffen de wetsdienaren de verdachte in de goot, niet ver van de weggegooide goederen aan. Hij werd direct in de boeien geslagen en heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal.

Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat G.G. diezelfde avond op twee woonadressen aan de Mr. P. Chandie Shawweg de elektriciteitskabels heeft weggenomen. De ene benadeelde heeft zijn weggenomen kabels positief herkend, terwijl op het ander adres niemand werd aangetroffen, aangezien het om een onbewoond huis bleek te gaan.

Tijdens het verder onderzoek is ook naar voren gekomen dat vanaf de periode van september 2022 tot en met de 2e week van april 2023 zestien benadeelden aangifte bij de politie van Jarikaba hebben gedaan tegen onbekenden die EBS elektriciteitskabels van hun woning hebben weggenomen. Deze verdachte(n) in die genoemde zaken hebben dezelfde werkwijze gehanteerd als die van de verdachte G.G. Het vermoeden bestaat dat hij meer van deze diefstallen moet weten.

Hangende het verder onderzoek is G.G. na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.