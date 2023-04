Parlementariër Ramdin: “We worden uitgescholden”

VHP-parlementariër Harriet Ramdin zegt dat bewoners van Henar in het Surinaamse district Nickerie, haar en collega’s uitschelden om het feit dat ondanks eerdere beloftes van de regering, er nog steeds niets is gedaan om het probleem van watertekort in voornoemd gebied tot het verleden te laten behoren.

“Wij als DNA-leden in het district worden constant erover aangesproken. Het probleem op Henar moet nu voor eens en altijd opgelost worden. Om de twee tot drie maanden horen we dat het de volgende maand plaatsvind. Het wordt telkens met maanden verschoven.

Hoe lang gaan we de mensen dit blijven voorhouden? We worden uitgescholden ervoor. Geef ons een keer concreet aan. Wanneer komt in hemelsnaam die tweede bron, waardoor wij van dit probleem verlost zijn”, benadrukte Ramdin dinsdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA).

Ook het tweede deel van de Krappahoeklaan moet dringend aangepakt worden. Ramdin stelde Whatsapp-berichten van bewoners naar OW-minister Riad Nurmohamed te hebben doorgestuurd, waarin deze Nickerianen hun misnoegen in ‘geen mooie woorden’ hebben geuit. Desondanks is er niets gedaan.

De bewindsman legde in het parlement uit dat het water heel diep in de grond zit. “Het is niet eenvoudig om grondwater, zoetwater, naar boven te brengen”, aldus Nurmohamed. Wat de stopzetting van de asfaltering van de Krappahoeklaan betreft, heeft te maken met een betalingskwestie. Hij beloofde wel ervoor te zorgen dat de betalingsregeling in orde komt en de asfaltering van deze weg wordt afgerond.