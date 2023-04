Werkgroepen moeten eigen ontwikkeling woonwijken ter hand nemen

In navolging van de werkgroep Wijken in Ontwikkeling heeft president Chandrikapersad Santokhi presidentiële werkgroepen belast met het duurzaam ontwikkelen van hun eigen woonwijken in Suriname. De werkgroepen, met onder meer adviseurs, zijn op donderdag 20 april door het staatshoofd in het perscentrum geïnstalleerd.

Het gaat om teams voor woonwijken zoals Hanna’s Lust, Sophia’s Lust, Goede Verwachting, Ephraimzegen en Flora, Lelydorp en het district Para. De werkgroepen zullen zelf met duurzame oplossingen moeten komen ter verbetering van hun leefsituatie. President Santokhi hield hen voor om als deel van de Surinaamse samenleving te kijken naar mogelijkheden, oplossingen en waar zij ook hun bijdrage kunnen leveren.

“Als buurtgemeenschap en omdat jullie het dichtst bij de problemen zitten en het best weten hoe die op te lossen”, voegde het staatshoofd eraan toe. Hij zei op de hoogte te zijn van de vele problemen en dat het leven voor eenieder duurder is geworden. De redenen hiervoor zijn volgens de president divers, maar hij wees vooral op de veranderde omstandigheden in de wereld, de financiële crisis en het chaotisch financieel beleid dat is aangetroffen bij de regeringsovername in 2020. Hij sprak de hoop uit dat de werkgroepen met het uitvoeren van hun taken zullen bijdragen aan een beleid dat ervoor zal zorgen dat het beter gaat met Suriname.

Alven Roosveld en Harold Pultoo zijn vanuit het kabinet belast met de algehele coördinatie en begeleiding. “Wij moeten erop toezien dat de werkzaamheden in het veld zo efficiënt en effectief mogelijk plaats zullen vinden”, legt Pultoo uit.

De president heeft op een bepaald moment gezien dat bureaucratie stagnerend naar het volk toewerkt. Vandaar dat hij heeft gemeend om in de buurten mensen aan te stellen via werkgroepen die de acute problemen kunnen identificeren en aankaarten. De coördinator haalt acute problemen aan zoals Bazo-kaarten, huisvesting en gezondheidszorg en registratiekwesties.

Het ligt volgens Pultoo ook in de bedoeling om duurzame oplossingen aan te dragen om mensen zelf redzaam te maken, dit door hen bijvoorbeeld van plantmateriaal te voorzien. De coördinatoren moeten ervoor zorgdragen dat de werkgroepen daadwerkelijke resultaten bij de president neerleggen en dat zij productief bezig zijn.

De leden van de werkgroepen zullen een korte training ondergaan waarbij zij zullen leren hoe problemen te identificeren. Ook zullen de coördinatoren de werkgroepen adviseren hoe zij kleine projecten kunnen neerzetten ter verbetering van hun woonwijken.