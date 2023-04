Brunswijk hoort problemen bewoners Nieuw Koffiekamp aan

Bewoners van Nieuw Koffiekamp en omgeving in het district Brokopondo, hebben hun problemen voorgelegd aan de voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) Ronnie Brunswijk, tevens vicepresident (vp) van Suriname.

De vp heeft op woensdag 19 april een bezoek gebracht aan het dorp. De lokale bewoners maakten gebruik van de gelegenheid om hem een document te overhandigen. In het document zijn alle knelpunten het dorp rakende, vervat.

Een heet hangijzer is de slechte infrastructuur van de weg naar het dorp die reeds lang zou worden aangepakt. Verder is in het schrijven genoemd het kantoor van de bestuursopzichter die in zeer deplorabele staat verkeert, de bouw van een lijkenhuis, creëren van werkgelegenheid voor de bewoners, aanleg van een kunstgrasveld voor ontspanning en sportontwikkeling. Ook openbaar transport van Paramaribo naar Nieuw Koffiekamp en visé versa is genoemd.

Na het lezen van het document gaf Brunswijk aan de knelpunten te zullen bespreken met de desbetreffende ministers. Voor wat betreft openbaar transport zal hij een gesprek voeren met Faryal Renfurm, directeur van het Nationaal Vervoersbedrijf Suriname (NVB).

Met betrekking tot de aanleg van een kunstgrasveld in het gebied zullen er weer gesprekken worden gevoerd met het staatbedrijf Staatsolie, omdat dit valt onder het Sportontwikkelingsfonds Suriname, beter bekend als het Staatsolie Sport Fonds.