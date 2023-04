‘Een hart op de tong is geen kip zonder kop’

[INGEZONDEN] – ‘Politiek correct’ is een term. Een term waar ik persoonlijk van gruwel. Niet zozeer vanwege de uitdrukking, maar omdat men soms volledig doorslaat in de toepassing ervan. Er is in mijn ogen een belangrijk verschil tussen een botterik en iemand die zich vanuit goede bedoelingen misschien niet helemaal tactisch uitdrukt. Vroeger werd daar weinig acht op geslagen. Maar tegenwoordig is dat met alle smartphones en social media wel anders. Alles wordt opgenomen en uitvergroot. En mensen kunnen daar op platformen zoals Facebook lekker ongenuanceerd op reageren.

Onze minister kreeg het de afgelopen dagen voor de kiezen, Riad Nurmohamed van Openbare Werken. Aannemers van de Vuilophaaldienst voerden actie, vanwege achterstallige betalingen. Ze voerden actie en haalden tijdelijk minder afval op, en Nurmohamed werd hierover bevraagd voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers. Kijk, de auteur van het artikel valt niks te verwijten. Die pakt een opvallende quote eruit. Daar ben je journalist voor en dat heeft de persoon in kwestie gewoon goed gedaan.

Het vervelende zit niet zozeer in het werk van de journalist maar in het leesgedrag van 95% van de mensen. Daarmee wil ik niet verwijtend overkomen richting Surinamers, overal ter wereld wordt namelijk vooral naar koppen gekeken. Niet voor niets geven kranten en andere nieuwsmedia een vermogen uit om de knapste koppenbedenkers in dienst te nemen. Het probleem is echter dat de nuance verdwijnt.

Een kop zegt niet alles

Ik weet niet of je het betreffende artikel over de kip van Riad Nurmohamed hebt gelezen. Als dat zo is, dan behoor je waarschijnlijk niet tot de groep die nogal kwaad was naar aanleiding van deze uitspraak over de kip.

Nurmohamed zei het volgende: ‘Kip is ook duur, dus wat heb je in die zak te zetten’.

Als je puur deze kop bekijkt, komt dit inderdaad niet zo sympathiek over. Surinamers hebben geen geld voor kip, dus je hoeft de vuilniszak niet buiten te zetten. Is dit een verstandige uitspraak? Misschien niet echt, maar het is ook niet dat Nurmohamed hier zwaar over de schreef gaat.

Om dat te begrijpen moet je het complete artikel lezen. Daarin zegt hij namelijk diverse nuttige dingen. Het ging erom dat het afval niet werd opgehaald. Nurmohamed werd gevraagd waar de mensen met hun afval heen moesten. Het op straat zetten zorgt immers voor een invasie aan zwerfhonden, die wel raad weten met zwerfafval. Nurmohamed adviseerde de mensen om flessen, cups en papier even niet weg te gooien. Restanten van groente en fruit kunnen makkelijk in de tuin worden bewaard. En ja, voor kip is er geen geld.

Nurmohamed geeft hiermee een mooi inkijkje in de toekomst. Een toekomst waarin we afval scheiden. Dan gaat er geen plastic, papier, groente en flessen meer in dezelfde zak. Het milieu heeft hier alleen maar profijt van. Zo onverstandig was de lading die er achter quote schuilging dus niet.

Naar wie luister je graag?

Toen ik de reacties op Facebook las, moest ik denken aan een verjaardag. Een groot gezelschap, veel gesprekken, en een hoop gelach. Naar wie luister je op verjaardagen het liefst? Dat kan ik niet beoordelen. Maar ik weet wel naar wie ik graag luister. Naar degene waar de verrassende uitspraken uit komen. Deze personen laten je niet alleen lachen, maar ook nadenken. Wat ze zeggen is raak. En ook al is het soms tegen het randje of er lichtjes overheen, het betekent niet dat ze als een kip zonder kop praten.

Oh ja, nog even over het afval ophalen. De situatie is inmiddels opgelost, waardoor je met een gerust hart kip kunt kopen. En weggooien.

Rodney Bouterse, Coördinatie Districten op het ministerie van Openbare Werken