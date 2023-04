Man die geldbedrag van vriend verduisterde aangehouden

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben de 27-jarige Erskine A. in Suriname aangehouden en overgedragen aan Recherche Oost. Erskine wordt ervan verdacht een man, waarmee hij goed bevriend was, voor een geldbedrag in vreemde valuta te hebben opgelicht.

Er werd vorig jaar juli aangifte tegen de verdachte gedaan, nadat hij een geldbedrag in vreemde valuta via een cambio had ontvangen. Het geld dat door de benadeelde J.N. was gestuurd vanuit het buitenland was bestemd voor het kopen van onderdelen.

Erskine hield zijn slachtoffer steeds een ander verhaal voor en dat hij de onderdelen alsnog zou kopen.

Nadat de verdachte na enige tijd niet meer bereikbaar was en de onderdelen niet had aangeschaft stapte J.N. naar de politie om aangifte tegen zijn vriend te doen.

Erskine wist vanaf toen uit handen van de politie te blijven tot dat hij maandag bij een woonadres te Charlesburg door RBTP werd opgespoord, aangehouden en overgedragen aan recherche oost ter voorgeleiding. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.