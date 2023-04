Ruim 5.000 ID-kaarten niet opgehaald

Een groot aantal identiteitskaarten is nog niet opgehaald in Suriname. Deze identiteitsbewijzen liggen klaar voor uitgifte op de Bureaus voor Burgerzaken met een ID-unit. Ida Gonsalves Jardin de Ponte, coördinator Centraal Bestand Bevolkingsregister, zegt dat het gaat om 5.000 ID-kaarten die vóór het tekort aan blanco kaarten zijn uitgeprint. De burgers zijn middels een sms reeds op de hoogte gesteld dat hun ID-kaart kan worden opgehaald.

De CBB-functionaris geeft aan dat voor degenen die geen sms hebben ontvangen, er op de website van het CBB, CBB.GOV.SR, een ID-kaartverificatie applicatie is waarop zij kunnen natrekken wat de status is van hun ID-aanvraag.

Om de status na te trekken heeft u uw ID-nummer en ID-aanvraagnummer nodig. Deze nummers zijn op uw ID-afhaalbewijs aangegeven. Op de homepage van de website klikt u op apps, vervolgens klikt u op de ID-kaartverificatie applicatie.

Op de applicatie toetst u in uw aanvraagnummer en uw ID-nummer, hierna klikt u op zoeken. U krijgt dan te zien wat de status is van uw aanvraag. Let er wel op dat bij de ID-aanvraag deze gegevens op uw ID-afhaalbewijs zijn aangegeven.

Voor meer informatie kan men bellen op het telefoonnummer 494411 of u kunt een email sturen naar cbbcommunicatie2020@gmail.com.