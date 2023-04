Man aangehouden wegens verduistering bromfiets en iPhone

Leden van het Regio Bijstandsteam Midden in Suriname (RBTM) hebben afgelopen maandag na goed opsporingswerkzaamheden de 30-jarige verdachte D.K. aan de Indira Gandhiweg aangehouden.

D.K. wordt ervan verdacht op dinsdag 4 april 2023 een bromfiets en een iPhone van een 22-jarige jonge dame te hebben verduisterd. De benadeelde deed van het strafbare feit aangifte op het politiebureau Lelydorp tegen D.K. meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens het voorlopig onderzoek is komen vast te staan dat de verdachte en de aangeefster in de maand februari 2023 via Facebook bevriend raakten, toen D.K. een autolens ter verkoop aanbood. Na elkaar te hebben ontmoet, overhandigde de aangeefster hem na enige tijd een bromfiets en een iPhone.

Volgens afspraak zou D.K. de bromfiets van de jonge dame kopen en omdat zijn telefoon defect was, stond de aangeefster hem de iPhone in bruikleen af. In plaats van te betalen wilde de jongeman de aangeefster iets anders geven in ruil voor de bromfiets.

De aangeefster ging niet akkoord met het voorstel en stapte naar de politie voor het doen van aangifte.

Na de aanhouding is de verdachte ter voorgeleiding overgedragen aan de politie van het bureau Lelydorp. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte D.K. door de politie in verzekering gesteld.