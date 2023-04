Minister Ramdin vindt kritiek op dienstreizen kortzichtig

Bibis-minister Albert Ramdin vindt alle kritiek die door diverse personen zijn geuit op zijn tientallen businessclass dienstreizen, kortzichtig.

“We zijn transparant en geven ook aan wat we doen en wanneer we dat doen. Ik weet dus niet waar men op doelt en wat men wilt. Als men Suriname in een isolement wilt hebben en dat we zo min mogelijk gebruik maken van de internationale omgeving, dan is dat kortzichtig. Ik geloof dat dezelfde personen wel beseffen waarom er een buitenlandse politiek is”, zei de minister woensdag kort voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Ramdin benadrukt dat het belangrijk is dat Suriname persoonlijk erbij is wanneer issues in het buitenland worden besproken, omdat landen die niet erbij zijn in feite niet meetellen. Zo zal hij deze week ook afreizen naar Guyana om enkele belangrijke issues te bespreken.

“Al is het een uitnodiging voor een ander doel, maar we proberen altijd meer zaken te doen. Er wordt hard gewerkt. We gaan dat gesprek hebben met de minister van Buitenlandse Zaken van Guyana over de voorbereiding van een formele meeting om al die uitstaande issues te bespreken. Ik kom met bijna 7 tot 8 agendapunten die we morgenmiddag gaan bespreken. Ten tweede zal er daar een gesprek zijn met de Indiase minister van Buitenlandse Zaken. Dat is belangrijk voor ons”, stelde Ramdin.

Eerder hebben zowel de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) als de ondernemer Jairadj ‘Pets’ Gajadien van Pets Promotion kritiek geleverd op de dienstreizen van de bewindsman. Volgens Pets moest de bewindsman recent naar buurland Brazilië in verband met een dienstreis, maar koos ervoor om zijn reis eerst te koppelen aan Miami om van daaruit naar Brazilië te gaan. Omdat zijn vrouw en kind in Miami wonen. Dit alles op staatskosten. Ramdin is echter niet ingegaan op deze aantijgingen.