Edgar ‘Bugru’ Burgos vanavond in TV programma ‘De Platenzaak’

Volgende week viert Edgar ‘Bugru’ Burgos zijn 70ste verjaardag. Bugru uiteraard bekent van Trafassi en zijn grote hit ‘Wasmasjien’ uit 1985, is vanavond te gast in het Nederlandse TV programma ‘De platenzaak’.

De platenzaak is een nieuw muziekprogramma van KRO-NCRV op NPO 3. In de zesdelige reeks beginnen Daan Boom, Tobias Camman en Stijn van Vliet een eigen muziekstudio om samen met artiesten met jarenlange ervaring in de Nederlandse muziekindustrie te kunnen samenwerken.

In elke aflevering gaan ze de uitdaging aan om samen met de artiest een nieuw lied en bijbehorende videoclip te creëren. Zo geven ze de artiest een nieuw podium voor een jonger publiek en hopen de jongens iets op te steken van de grote sterren met wie ze werken. De drie mannen, bekend van De FOMO Show en Streetlab, willen met dit programma de Nederlandse muziekcultuur vieren.

De mannen proberen in deze aflevering een hit te maken met de band van de in Suriname geboren entertainer. Bugru gaat daarbij onder andere in op zijn muzikale carrière; hij zit 55 jaar in de showbusiness, waarvan 42 jaar bij Trafassi en het bekende nummer bestaat inmiddels 39 jaar.

De platenzaak is vanavond woensdag 19 april om 20:30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 3 en online op NP03.nl