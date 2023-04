VIDS maakt grondrechten kwestie kenbaar tijdens 22e sessie UNPFII

UNPFII is het Permanent Forum van de Verenigde Naties om Inheemse kwesties te behandelen die te maken hebben met economische en sociale ontwikkeling, cultuur, het milieu, onderwijs, gezondheid en mensenrechten.

De thema voor dit jaar is “Inheemse volken, menselijke gezondheid, planetaire en territoriale gezondheid en klimaatverandering: een op mensenrechten gebaseerde benadering”. Dit jaar wordt het gehouden van 17 tot 28 april in New York.

Van VIDS zijn aanwezig Shylina Lingaard, Ivana Vincke, Max Ooft & Loreen Jubitana. Zij hebben deelgenomen aan voorbereidende trainingen, vergaderingen en bijeenkomsten. Hierbij zullen zij de erkenning van de collectieve rechten en grondenrechten kenbaar maken.

Ondanks verschillende uitspraken tegen de Staat Suriname door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, heeft Suriname nog steeds geen wetgeving uitgevaardigd om onze collectieve rechten te erkennen.

Inmiddels zijn er 4 petities in het afgelopen jaar ingediend.