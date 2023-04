Vrouw gekneveld achtergelaten bij woninginbraak; verdachten stelen auto

Bij een woninginbraak in de nacht van dinsdag op woensdag te Sophiaslust in Suriname, is een vrouw gekneveld achtergelaten.

Vier verdachten verschaften zich toegang tot de woning, door een raam te forceren. De woning werd daarna flink overhoop gehaald

De verdachten verlieten de plaats met de zwart gelakte Toyota Vanguard van het slachtoffer. Zij kon zich na enige tijd bevrijden en de politie alarmeren.

Het voertuig werd kort daarna onbeheerd in het ressort Uitvlugt aangetroffen, aan de Alesi Kondrestraat.

Het is nog niet duidelijk wat er allemaal is meegenomen. Het onderzoek van de Surinaamse politie in deze zaak duurt voort.