Van Samson: “Gemeenschap staat niet open voor het gevoel dat een man heeft”

“Het lijkt alsof je alles mag zeggen, zolang het om een man gaat. Je mag hem breken en beschuldigen. Maar een man is ook mens. We hebben er niets aan om een man te bestempelen als pedofiel en aanrander”, zegt VHP-assembleelid Cedric van Samson.

De parlementariër heeft in een interview met TBN gereageerd over de recente gevallen waarbij een leerkracht van het Miranda Lyceum en Earnie Eenig, directeur van de Stichting Radio omroep Suriname (SRS), van strafbare feiten zijn beschuldigd en hiernaast door de ‘slachtoffers en hun familieleden’ via de pers en sociale media zijn vernederd.

Van Samson noemt dit gedrag van de slachtoffers normvervagend, omdat in een goed geciviliseerde samenleving het onafhankelijk onderzoek eerst afgewacht zou moeten worden.

“Wanneer het gaat om zaken die te maken hebben met seksuele intimidatie op de werkvloer, moeten die zaken op de correcte wijze worden afgehandeld. Omdat de man die beschuldigd word, ook een mens is. Zoals je dat niet wilt voor een vrouw, moet je dat ook niet willen voor een man”, aldus de politicus.

Van Samson stoort zich vooral eraan dat geen enkele mannenorganisatie voor deze mannen is opgekomen. “Het lijkt erop alsof mannen geen mensen zijn. Gelukkig dat die 1100 zoveel leerlingen wel hebben aangegeven dat zij niet die ervaring hebben met die leerkracht. En we leven jammer genoeg in een maatschappij waarbij de man vaak genoeg als agressor wordt neergezet. En wanneer mannen dan doorslaan, die psychische druk vanuit de samenleving krijgen, dan krijgen we die gevallen van mannen die vrouwen vermoorden. Omdat de gemeenschap niet open staat voor het gevoel dat een man heeft”, aldus de volksvertegenwoordiger.