Veroordeelde broers van doodgeschoten inbreker in vrijheid gesteld

De broers Joël en Vanuel T. die op 21 januari 2022 betrokken waren bij een poging tot inbraak aan de Maystraat in Suriname, zijn woensdag door de kantonrechter in vrijheid gesteld.

De broers waren op woensdag 25 januari in verzekering gesteld na een poging tot beroving. Bij dat misdrijf werd hun broer Ismaël T. en een andere verdachte dodelijk geraakt.

De broers hebben vanaf hun aanhouding hun betrokkenheid bij het feit ontkend. Vanuel T. viel door de mand doordat zijn kleding vol zat met het zogenaamde ‘klikspaan’ onkruid, welke kennelijk tijdens de beroving aan zijn kleding was blijven kleven. Hij gaf aan dat hij tijdens zijn aanhouding door RBT door hen in het gras was gesmeten waardoor het onkruid op zijn kleding was vastgeplakt.

Onderzoek heeft echter uitgewezen dat de plek waar de verdachte was aangehouden geheel betegeld was en er geen onkruid aanwezig was.

De rechter legde het drietal, namelijk de broers T. en hun comparant Clerence W., een straf op van 15 maanden. Met het uitzitten van deze straf zijn de verdachten op vrije voeten gesteld.

De broers T. werden bijgestaan door advocaat Maureen Nibte. W kreeg bijstand van advocaat Georgette Leter.

De rechter hield rekening met het feit dat Clerence W. tijdens zijn aanhouding schotwonden had opgelopen, en dat de broers T. hun broer hebben verloren tijdens het misdrijf (foto onder).

De vervolgingsambtenaar had een straf van 18 maanden geëist, de rechter gaf echter een lagere straf van 15 maanden en gelastte hun onmiddellijke invrijheidstelling.