Derde verdachte Maystraat aangehouden: schotwonden aan lichaam aangetroffen

Clerence W. (40) is dinsdagavond door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in Suriname aangehouden en overgedragen aan Kapitale Delicten (KD). De man werd door de Surinaamse politie gezocht in verband met de geruchtmakende zaak aan de Maystraat, waarbij twee inbrekers zijn doodgeschoten.

Alhoewel de verdachte enige betrokkenheid bij de poging tot inbraak ontkent spreken de op zijn lichaam aangetroffen verwondingen boekdelen. Op grond van bekomen informatie dat hij schotverwondingen had opgelopen en naar het binnenland was gevlucht kon hij het tegendeel niet weerleggen.

De sterke arm van de wet trof inderdaad verwondingen aan op zijn lichaam. Hij kon daarop geen gepast antwoord geven.

Clerence en vier anderen drongen op zaterdag 22 januari een woning aan de Maystraat binnen, maar werden verrast door de bewoner die gericht op hen schoot. De 40-jarige Fabian Hardy meer bekend als ‘Tiko’ overleed ter plaatse. De 28-jarige Ismaël Thijn werd kort daarna door zijn zus dood binnengebracht op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Op dezelfde avond na de inbraak was Vanuël T. (31), broer van Ismaël, klemgereden en aangehouden door RBTP. Joël T. (35) werd op dinsdag 25 januari eveneens door RBTP aangehouden en overgedragen aan KD. In het belang van het onderzoek zijn de verdachten in verzekering gesteld.