Broer doodgeschoten inbreker klemgereden door RBTP

Fanuel T., de broer van de 27-jarige Ismaël Thijn, is aangehouden voor de inbraak op een adres aan de Maystraat. Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft hem klemgereden in een auto aan de Hendrikstraat.

Fanuel is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek naar zijn rol in deze zaak is nog gaande, maar vermoedelijk was hij aanwezig bij de inbraak. Ismaël Thijn en Fabian W. zijn neergeschoten door de 33-jarige R.d.B., eigenaar van het huis aan de Maystraat. Het levenloos lichaam van Fabian is aangetroffen op het achtererf met een schotwond in zijn rug.

Ismaël en Fabian zijn door de eigenaar op heterdaad betrapt en beschoten. Volgens het Korps Politie Suriname reageerde de man die enkele huizen verder op visite was bij zijn schoonfamilie, op zijn huisalarm dat afging.

Op zijn terrein aangekomen, trof hij de daders in zijn woning aan. Reagerend daarop schoot hij gericht op de verdachten. Bij die gelegenheid gingen verdachten via het rechterzijraam de woning uit. De eigenaar ging ze achterna en loste nog enkele schoten. Hij zag dat drie mannen op de vlucht sloegen. Een vierde verdachte (Fabian) zeeg dodelijk neer op het achteraf.

Naderhand kreeg de politie de melding dat de 27-jarige Ismaël Thijn dood is binnengebracht te SEH. Volgens zijn zus werd hij door zijn makkers bij haar woning gedumpt, waarna zij hem per eigen gelegenheid heeft afgevoerd naar de ziekeninrichting. Thijn liep twee schotverwondingen op.

Het is vooralsnog onbekend uit hoeveel leden de bende bestaat. Het onderzoek duurt voort. Bekijk hier camerabeelden van de inbrekers op locatie.