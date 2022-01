Twee leden roversbende doodgeschoten bij inbraakpoging

In Suriname zijn Fabian W. alias Tiko en Ismael T. zaterdagavond doodgeschoten, toen zij samen met een aantal anderen probeerden een inbraak te plegen in een woning aan de Maystraat. De mannen werden op heterdaad betrapt waarna er op hun werd geschoten.

De politie kreeg rond 20.30u een melding van een schietincident aan de bovengenoemde straat. Ter plaatse aangekomen bleek dat een huisbewoner schoten had gelost op een groep verdachten, waarbij één ter plaatse dodelijk was geraakt (foto onder). De andere werd dood op de Spoedeisende Hulp (SEH) binnengebracht.

De huiseigenaar, die een wapenmachtiging heeft, was naast bij de buren, toen het huisalarm afging. Hij nam poolshoogte en zag eerst een verdacht figuur en opende terstond het vuur op hem. Daarna zag hij nog vier anderen en aarzelde geen moment en schoot gericht op het viertal.

Fabian W. werd dood aangetroffen op het erf van de benadeelde aan de Maystraat. De gewonde Ismael T. vertrok met zijn kompanen en werd door drie anderen thuis gebracht, waarna zijn zus hem naar het ziekenhuis bracht. Bij aankomst rond 21.15u bij de SEH bleek dat hij geen teken van leven meer vertoonde.

Het vermoeden bestaat dat de twee tot een roversbende behoren, die verantwoordelijk zijn voor zware berovingen.

Waterkant.Net verneemt van N.V. Brotherhood Security, dat zij in de omgeving belast zijn met buurtwacht diensten. Nadat de buurtcoördinator melding maakte dat er een verdachte situatie was waargenomen voerde het ondersteuningsteam van het security bedrijf terstond een intensieve controleronde uit.

Tijdens de controle kwamen de verdachten in beeld en conform de procedure schakelden de security guards het Regio Bijstand Team (RBT) in. In afwachting van de komst van de RBT, zette Brotherhood alvast de achtervolging in. Bij aankomst heeft RBT overgenomen.

Het vermoeden bestaat dat de daders de plaats in twee voertuigen hebben verlaten namelijk in een busje en een zwart gelakte personenwagen. De politie van Munder is belast met het onderzoek.