VIDEO: Voorstelling Granm’ma van Wensley Pique in verschillende theaters

Binnenkort is het theaterstuk Granm’ma (‘oma’ in het Sranantongo) te zien in de theaters. Granm’ma is een poppenvoorstelling van Wensley Pique die is geïnspireerd door zijn oma in haar laatste levensfase, waarin eenzaamheid onder ouderen de harde werkelijkheid is.

Het idee voor Granm’ma ontstond toen Wensley zijn oma voor het eerst sinds lange tijd bezocht in Suriname.

“Van het beeld uit mijn jeugd – een Hof van Eden met fruitbomen en een mooi huis – bleek weinig over. Mijn oma woonde alleen in een vervallen huisje in Paramaribo. Maar haar levenslust was ze niet kwijt. Energiek begon ze aan elke nieuwe dag.”

Hij besloot een tijd voor zijn oma te zorgen, gedreven door een gevoel van verantwoordelijkheid en medeleven, maar ook uit nieuwsgierigheid. Hoe kun je in deze omstandigheden opstaan en de dag tegemoet treden met een lach?

De voorstelling speelt in verschillende theaters waaronder het Bijlmerpark theater op:

26 april – 20.15

28 april – 20.15

29 april – 20.15

Bekijk de trailer hierboven.