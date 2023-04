Jones: “A heri san fu padiekaf weri un ede kba”

NDP-parlementariër Ebu Jones vindt dat de Surinaamse regering met de meeste spoed het probleem van de padiekaf verbranding in het district Nickerie moet aanpakken.

“Het zijn zaken die toeristen juist kan weerhouden om naar Nickerie te komen, want als je geen gezonde lucht kan inademen gaat niemand daar komen. Zelf de koeien in Nickerie hebben problemen met padiekaf. 25 koeien zijn afgelopen week omgekomen, omdat a heri san fu padiekaf e weri un ede kba. Het moet ophouden”, benadrukte de volksvertegenwoordiger dinsdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblée (DNA).

Volgens Jones zijn de boeren en veehouders in het rijstdistrict de situatie al beu.

“Wie gaat die mensen nu vergoeden? Niemand! En als die koeien daaronder lijden, wat about de mens dan. De districtscommissaris en de minister moeten een duidelijke uitleg komen geven aan die boeren, want dit kan niet”, aldus Jones, die om ondersteuning vroeg van zijn overige collega’s uit Nickerie.

VHP-parlementariër Nisha Jhakry, ook afkomstig uit hetzelfde district, ondersteunde de NDP’er in deze oproep en zei dat er informatie is dat er adviezen eerder zijn gegeven dat het niet verstandig is om padie te verbranden in weilanden waar koeien grazen. Zij hoopt dat er met dit soort zaken rekening gehouden wordt en dat er een gedegen onderzoek komt naar deze recente gebeurtenissen in Nickerie.