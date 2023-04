Dode en gewonde bij schietincident Nieuw Koffiekamp

Bij een schietincident vanmorgen in het dorp Nieuw Koffiekamp zijn twee slachtoffers gevallen. Een heeft het leven gelaten en de andere is per eigen gelegenheid naar Paramaribo vervoerd voor medische hulp.

De 37-jarige A.D. is omgekomen, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het station Brownsweg en de nodige instanties waren voor onderzoek ingeschakeld.

De verdachte, in deze de schutter D.K. koos na zijn daad het hazenpad met achterlating van zijn voertuig en overige bescheiden. Aan zijn opsporing en aanhouding wordt gewerkt.

Het stoffelijk overschot is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie inbeslag genomen.

De afdeling Kapitale delicten is belast met het verdere onderzoek.