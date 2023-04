Bouwvallige houten woning op betonnen pilaren in as gelegd

Een bouwvallige houten woning op betonnen pilaren is zaterdagavond rond 23.30u aan de Rijsdijkweg in Suriname door brand verwoest.

Brandweervoorlichter Anthony Grootfaam zegt desgevraagd aan Waterkant.Net dat het huis aangesloten was op elektriciteitsnet. Het was niet tegen brand verzekerd.

Volgens Grootfaam waren de eigenaar en zijn vrouw naar het perceel voor schoonmaakwerkzaamheden. De man had een boomstam in brand gestoken en wachtte totdat het vuur uit was.

Ze vertrokken 20.30u van de plaats. Het vermoeden bestaat dat na hun vertrek het vuur zich weer oplaaide en voor de brand heeft gezorgd.

Toen de Surinaamse brandweer ter plaatse arriveerde was het huis reeds ingestort. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De voorlichter zegt dat het pand niet bewoond werd. Het betrof een houten woning van 8 bij 9 meters.

De politie van Rijsdijk was ter plaatse voor onderzoek.