Angelic Del Castilho: “Kritiek coalitieparlementariërs op president is toneel”

DA’91 voorzitter Angelic del Castilho typeert de kritieken van coalitieparlementariërs op het beleid van president Santokhi, recent in het parlement van Suriname, als niets anders dan toneel.

“Ik denk dat ze de hitte voelen van het Surinaamse volk, want het volk is ontevreden en wil deze partijen niet terug. Voor mij is het toneel. Ik ben er niet van gecharmeerd en ook niet ervan onder de indruk. Want dit gaat al 2 ½ jaar zo door en al hun geschreeuw en gegil ten spijt.

Als iets in stemming gebracht moet worden, moet u kijken wie tegen stemt. Ze moeten niet weglopen, maar tegenstemmen als ze het niet eens zijn. Want pas als ze tegenstemmen, ben ik overtuigd van hun oprechtheid”, benadrukt de politica.

Del Castilho voert aan dat zij al ruim twintig jaar assembleevergaderingen volgt en steeds gemerkt heeft dat assembleeleden pas kritiek leveren wanneer ze weten dat ze het vertrouwen van de kiezers verliezen. Het kritiek dat dan geleverd wordt, is dan meer een scenario om de regering zogenaamd op de vingers te tikken maar achteraf toch hetzelfde beleid van de regering goed te keuren door voor te stemmen.

“Je bent ook boos, maar waarom verander je dan niets in het beleid? Dat wil zeggen dat je of niet voldoet als parlementariër of je bent bezig om ons gewoon finaal voor de gek te houden”, aldus Del Castilho tegen TBN.