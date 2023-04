Analyse: Surinaamse activisten zwakste schakels in de politieke arena

Bij de verkiezingen van 2020 in Suriname was weer te zien dat kleine partijen geen kans maken. Niet alleen partijen, maar ook activisten die zich hebben aangediend als ‘zwaargewicht’ bleken geen rol van betekenis te spelen. We noemen onder andere Curtis Hofwijks, Maisha Neus, Stephano Biervliet (Pakittow), Bryan Boerleider, Audrey Christiaan, Ahilia Welles, Priscilla Dawsa, Phil Soemita, Rodney Cairo, Lionel Zweers, Gulshan Alibux en Xaviera Jessurun.

De twee momenteel bekendste activisten, Biervliet en Neus, kregen op 25 mei 2020 slechts 121 stemmen (Biervliet) en 241 stemmen (Neus) achter zich. ‘Verkiezingen kosten veel geld’ is vaker geroepen en over twee jaar worden weer nieuwe verkiezingen verwacht. Waterkant.Net duikt de archieven in om enkele van deze ‘zwakste schakels in de politieke arena’ aan te geven.

PRO

Hofwijks, Biervliet, Boerleider en Chirstiaan werden namens politieke partij Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), gekandideerd in Paramaribo. Uit deze groep van drie kreeg Hofwijks, bekend van de groep ‘We zijn Moe’, de meeste stemmen en wel 376. Op de tweede plaats volgde Biervliet, nu bekend om de protestacties tegen de regering van president Santokhi, met 121 stemmen. Christiaan, die bekend staat als strijder voor Inheemse rechten, kreeg 45 stemmen en Boerleider scoorde het slechts onder de groep activisten bij PRO en wel maar 14 stemmen.

Strei!

Maisha Neus richtte kort voor de verkiezingen van 2020 de politieke partij Strei! op. Deze partij plaatste vervolgens de meeste activisten op de kandidatenlijst voor DNA. Het ging naast Neus verder om Phil Soemita, Rodney Cairo en Lionel Zweers. Neus als lijstduwer op nummer 17 kreeg ondanks grote straatprotesten tegen de toenmalige president Desi Bouterse slechts 241 stemmen van de kiezers. Haar partijgenoten Soemita, Cairo en Zweers kregen respectievelijk 92, 31 en 5 stemmen. Ondervoorzitter Gulshan Alibux werd niet op de lijst geplaatst. Na de verkiezingen van 2020 is er weinig tot niets meer te horen van Strei!. Of deze partij in 2025 weer zal meedoen, moet nog blijken. In ieder geval gaat Neus wel verder met haar acties, maar deze keer tegen de regering van president Chan Santokhi.

ABOP

Priscilla Dawsa, die aanvankelijk eerst van de NDP naar Strei! was overgestapt, stapte kort voor de verkiezingen weer over naar de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) van Ronnie Brunswijk. Hoewel zij met 1.817 stemmen in Paramaribo niet erin slaagde een zetel in het parlement te bemachtigen, werd zij uiteindelijk toch door haar partijvoorzitter beloond met een directeursfunctie bij de Surinaamse overheid.

Niet op de kandidatenlijst

Ahilia Welles stond voor 2020 vooral bekend om haar kritische kijk op zaken en liet ook tijdens de protestacties van de BvL/ALS, toen onder leiding van Wilgo Valies, haar stem horen. Zij koos toen voor een politieke carrière bij de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). Nadat bleek dat de Oranjepartij haar niet op de DNA-kandidatenlijst zou plaatsen, keerde zij de partij haar rug toe en stapte over naar de Nationale Democratische Partij (NDP), de partij tegen wie ze juist harde straatacties heeft gevoerd. Tot haar pech werd zij ook bij de paarse partij niet op de lijst geplaatst.

Ook Xaviera Jessurun voerde via haar groep The Next Generation straatacties tegen de NDP-regering. Hoewel zij niet op een kandidatenlijst voorkwam, werd zij na de verkiezingen door de VHP beloond met de functie van president-commissaris bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM).