Scooter brand volledig af nadat bestuurder komt te vallen

Bij een verkeersongeval vrijdagmiddag aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname, is een scooter geheel in vlammen opgegaan. Dit nadat de bestuurder met zijn vervoersmiddel kwam te vallen.

Vier jongemannen reden rond 15.00u in een groep, elk op hun tweewielers, over de Sir Winston Churchillweg komende vanuit de Tout Lui Fautkanaalweg Rechts en gaande richting Domburg.

Ter hoogte van Yokohama Trading kwam één van hen, te weten de bestuurder van de scooter, door nog onbekende reden te vallen op het wegdek. Zijn scooter schoof over het asfalt waarbij er vonken ontstonden, die vervolgens in combinatie met vrijgekomen brandstof mogelijk ervoor hebben gezorgd dat de scooter vlam vatte.

De jongeman zag hoe zijn scooter binnen de kortste keren in lichterlaaie stond. De gealarmeerde brandweer kwam ter plaatse maar heeft niet opgetreden, omdat de scooter reeds volledig uitgebrand was (foto). De restanten van de scooter werden van de weg gehaald zodat het overige verkeer niet gehinderd werd.

De bromfietser raakte door de val licht gewond en realiseerde zich achteraf, dat hij blij mag zijn dat het goed is afgelopen met hem.