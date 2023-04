Vader en zoon na gewapende overval in kamer opgesloten: buit ruim 150.000 SRD

In hun woning aan de Koningstraat in Suriname, zijn een vader en zoon afgelopen nacht in hun slaap overmeesterd en opgesloten in een slaapkamer.

In gesprek met de redactie van Waterkant.Net zegt de zoon dat de criminelen de schuifdeur van het boven balkon hebben geforceerd. Het betreft een zakenpand. De mensen wonen boven en beneden is een shop.

Eenmaal binnen vroegen de daders, terwijl ze de slachtoffers aan het mishandelen waren: “Pe a moni de, pe a euro de en a brandkast”. Twee van de rovers waren gewapend met vuistvuurwapens en de andere twee ongewapend.

De vader heeft door de mishandeling een barstwond aan het hoofd opgelopen. Hij bloedde hevig, waarna hij naar de Spoedeisende Hulp is gebracht voor medische behandeling.

Volgens de zoon is hun heel huis overhoop gehaald. Het is de eerste keer dat ze slachtoffers zijn geworden van een gewapende roofoverval. Ze werden na de mishandeling in een kamer opgesloten en achtergelaten. De buit betreft ruim 150.000 SRD en waardevolle sieraden.

De Surinaamse politie is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.