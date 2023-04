Pakittow: “Er komt nog een actie”

De leider van het protest van 17 februari, Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, zegt dat hij nog lang niet klaar is met het voeren van straatacties tegen de huidige beleidsmakers in Suriname. Alleen is hij bang dat indien hij nu een protestactie organiseert, deze nog erger uit de hand zal lopen.

“Er komt nog een actie. Het moet zeker komen, want zodra het niet beter gaat moeten we onze stem blijven laten horen. Niemand moet een stukje democratie van ons weghalen; niet de president, vp en niet de politie, omdat we ook voor hen opkomen. Ook aan de militairen wil ik beleefd vragen om mee te werken aan de volgende actie”, benadrukte Biervliet in een radio-interview in het Surinaamse programma Bakana Tori. Hij stelt wel zeker drie tot vier maanden nodig te hebben om een actie goed voor te bereiden. In die periode zal hij dan gesprekken voeren met verschillende personen en groepen.

“En ik voer mijn acties alleen, omdat ik bang ben voor mensen die al mijn plannen buiten zetten. En ik verdraag niet, want zodra je aan mijn plan komt heb je te maken met iemand die je eigenlijk nooit wilt meemaken. En ik heb te maken met mensen die een podium willen krijgen en achteraf gebeld worden door de politiek om een baantje te krijgen. Eén van die vrouwen is Xaviera Jessurun. We stonden hier in The Next Generation, maar je kletst in de oude politiek. Dit is waarin ik echt enorm ben teleurgesteld”, aldus de activist, die stelt ook verschillende banen en posten aangeboden te hebben gehad.

Biervliet zegt de recente ‘Alles Plat’ actie van een andere groep activisten op 24 maart niet te hebben ondersteund, omdat hij nog bezig is met zijn interne zaken. Hieronder valt de betaling van enkele duizenden US dollars aan gemaakte kosten op 17 februari, waaronder de schade aan de gehuurde soundtruck. Hij verzekerd dat hij Surinamers wel massaal op straat gaat krijgen wanneer hij zover is met zijn actie. “Wanneer die actie komt, dan komt het gewoon plotseling. Ik kan zelf zeggen dat er een actie komt en dat elke winkel in de stad gesloten moet zijn en het is gesloten. In belang van de ondernemers Pakkitow doet niet mee met toneel”, aldus Biervliet.

De activist stelt over internationale contacten te beschikken en ingefluisterd te zijn dat de valutawisselkoers voor de US dollar SRD 45 moet worden en een liter brandstof SRD 50. “De president en zijn beleidsmakers weten dat ook, maar ze blijven het beetje bij beetje stijgen”.

Biervliet zal op 18 april voor de rechter verschijnen voor zijn betrokkenheid bij de rellen van 17 februari 2023. Hij wordt onder andere ten laste gelegd: opruiing, poging doodslag en poging zware mishandeling. Het Hof van Justitie gelastte eerder de invrijheidstelling van Biervliet, die met succes in beroep ging tegen de verlenging van zijn aanhouding. Hoewel het hof oordeelde dat een redelijk vermoeden van schuld bestond, vond het dat er geen dringende noodzaak was voor zijn verdere aanhouding.

De activist zegt zich niet terug te vinden in de ten laste legging van het Openbaar Ministerie.