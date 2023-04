Vrouw neemt geld aan voor maken keukenkasten maar levert ze niet

De politie van het bureau Centrum heeft op donderdag 30 maart 2023 de 36-jarige A.M. aangehouden, nadat zij zich had aangemeld op het politiebureau. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Een benadeelde heeft op maandag 12 december 2022 aangifte gedaan tegen deze verdachte. Naar zeggen van de aangever heeft A.M. op vrijdag 9 december 2022 een groot geldbedrag in SRD bij hem in ontvangst genomen voor het maken van keukenkasten, die zij op zondag 25 december 2022 zou leveren.

Naderhand kwam de aangever tot de ontdekking dat er geen datum op de kwitantie was vermeld, waardoor hij op 12 december 2022 wederom naar de verkoper ging om die alsnog te plaatsen.

Bij die gelegenheid ontstond er een woordenwisseling tussen koper en verkoper, waarbij A.M. de kwitantie op een bepaald moment verscheurde en de koper voorhield dat zij de keukenkasten niet meer zou laten maken. Het betaald bedrag kon ze niet teruggeven aan de koper, waardoor de man aangifte heeft gedaan tegen de vrouw.

Zij werd meermalen door de politie ontboden, maar deed pas op 30 maart 2023 het voornoemd politiebureau aan. A.M. werd direct in de boeien geslagen en in het bijzijn van de politie mocht zij kleren op haar woonadres ophalen. Bij aankomst in haar woning wilde de verdachte niet meer met de politie mee en heeft zij zich hevig verzet tegen de politie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.