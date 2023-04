Passagierstrein botst tegen kraan op spoor; meerdere gewonden

Bij een zwaar ongeval met een trein in de nacht van maandag op dinsdag, zijn tientallen gewonden gevallen. Het zou gaan om en botsing tussen een passagierstrein en een kraan in Voorschoten (Zuid-Holland).

De passagierstrein is na de botsing deels ontspoord. De inzittenden van de trein werden geëvacueerd.

Volgens de NS zou de passagierstrein op een kraan zijn gebotst die op het spoor stond, mogelijk in verband met werkzaamheden.

Het zou gaan om en botsing tussen een passagierstrein en een goederentrein. Passagierstrein is deels ontspoord. Inzittenden trein zijn/worden geëvacueerd. Over gewonden is nog niets bekend #Voorschoten #treinongeval #GRIP2 pic.twitter.com/YRvK5nbeVQ