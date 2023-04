Tentoonstelling belicht verbondenheid Suriname en Nederland bij emancipatiestrijd

“Manspasi, Verbonden Geschiedenis van Strijd in Suriname en Nederland”, het thema van de expositie die vanaf 31 maart tot en met 28 april te bezichtigen is in het gebouw van het Nationaal Archief Suriname (NAS) aan de Jaggernath Lachmonstraat. De expositie is georganiseerd in samenwerking van het NAS, de Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS en The Black Archives Nederland (TBA) met het oog op de herdenking van de afschaffing van de slavernij, 150 jaar geleden in Suriname op 1 juli.

De opening werd op donderdag 30 maart verricht door de minister van Binnenlandse Zaken (BiZa), Bronto Somohardjo (foto).

Ook na de afschaffing van de slavernij was er nog lang sprake van verschillende vormen van ongelijkheid, racisme en uitbuiting. De geschiedenis leert echter, dat waar er sprake was van ongelijkheden en onderdrukking er ook altijd verzet en emancipatiestrijd is geweest. Volgens de bewindsman is de strijd die gevoerd is voor emancipatie en bevrijding, tot nu toe niet voldoende belicht en beschreven vanuit ons perspectief. “Over de bijdrage van o.a. Kaikoesie, Hermiene Huishoud, Otto en Singoredjo is weinig bekend bij onze jeugd en zelfs de oudere generatie”.

Volgens minister Somohardjo is het daarom van belang dat de verborgen geschiedenis toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek middels expo, lezingen en andere activiteiten. Daarom is hij dan ook zeer content met het initiatief van deze drie organisaties, die een aanzet hebben gegeven om middels de tentoonstelling, de vergeten Surinaamse verzetshelden en de emancipatiebewegingen te belichten in Nederland en Suriname. De samenwerking tussen het NAS en de TBA beschouwt de minister als een mooi voorbeeld hoe diaspora organisaties in Nederland kunnen samenwerken met organisaties in Suriname. Hij roept eenieder op om gebruik te maken van deze gelegenheid om kennis te nemen van de veerkracht en lotsverbondenheid van ons volk in het verleden en hoopt dat wij daaruit een voorbeeld kunnen nemen om de sociaal, economische crisis te kunnen overleven.

Het NAS, TBA en NAKS hebben unieke en bijzondere documenten en archiefstukken die een onderbelichte geschiedenis van de emancipatiestrijd in Suriname en Nederland laten zien. Het toont aan dat er een sterke verbinding is geweest tussen de emancipatiebewegingen in Suriname en bewegingen in de diaspora in Nederland. De samenwerkende organisaties willen gezamenlijk een onderbelicht deel van een gemeenschappelijke geschiedenis zichtbaar te maken middels de tentoonstelling. Het uitwisselen van kennis over de archieven en het beheer daarvan speelt daarom een essentiële rol hierin. De expositie toont een verkenning van archieven rondom de verbonden geschiedenis van strijd en emancipatie in beide landen. Op lang termijn beogen de organisaties een partnerschap aan te gaan op het gebied van kennisuitwisseling rondom de archieven.

The Black Archives is een grassroots initiatief dat is ontstaan vanuit de behoefte aan kennis binnen de Surinaamse en zwarte gemeenschap in Nederland. Hoewel de technische kennis over archiefbeheer ontbreekt is er veel inhoudelijke kennis op het gebied van Surinaamse en zwarte geschiedenis, kolonialisme, slavernij en dekolonisatiebewegingen alsook het ontwikkelen van project- en event management. Het Nationaal Archief Suriname is een professioneel instituut met kennis en expertise op het gebied van archiefbeheer. De archieven sluiten inhoudelijk goed op elkaar aan. Heel bijzonder is dat NAKS ook goed aansluit bij de samenwerking, omdat zij de kennis en expertise beschikken over het cultureel erfgoed van de Afro Surinamers.

De tentoonstelling is vanaf 31 maart tot 28 april dagelijks van 8:30u- 14:30u te bezoeken bij het NAS aan de mr. Jaggernath Lachmonstraat 174.