Lokalen van school in dorp Goejaba afgebrand

In Suriname zijn vier lokalen van een school in het dorp Goejaba in het district Sipaliwini, in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig door brand verwoest. Dorpsbewoners moesten met lede ogen toezien hoe de lokalen in de fik gingen.

Van de school die uit twee vleugels bestaat, is één vleugel afgebrand die als opslag en bibliotheek werd gebruikt. Er zijn veel lesmaterialen verloren gegaan.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De locatie is afgezet in verband met het onderzoek (foto). De plaatselijke politie heeft de zaak in onderzoek.