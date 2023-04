The best of Urban en Kawina op La Di Da! zaterdag 22 april

Den Haag en omstreken opgelet! Op zaterdag 22 april 2023 staat PAARD in het teken van UrbanKawina! Op LA DI DA! gaan we die nacht helemaal los op de heerlijke beats van de populaire live bands PASSION en LA ROUGE!

Ook hebben we een aantal top DJ’s geregeld, waaronder GILLY GONZALES en SHANN, die zullen zorgen voor de lekkerste Bubbling, Soca, R&B en Afro hits van toen en nu!

Special guest die nacht is GIO, die altijd een unieke show weet neer te zetten.

Je leest het: stilstaan wordt geen optie, dus regel je dansschoenen en je partycrew nu meteen en fix je kaarten vandaag nog hier via Eventbrite. LET OP: kaarten zijn op de dag zelf 30 euro, maar vooraf zeer voordelig geprijsd als (Super) Early Bird en Pre-sale ticket vanaf 12,50 euro (op=op!).

Het Haagse Poppodium PAARD is sinds begin jaren ’70 dé poptempel en club van Den Haag en de plek voor muziek liefhebbers in de regio. LA DI DA! wordt gehouden in de grote zaal, waar je kunt genieten van de live optredens van de bands en artiesten.

PASSION presents: The best of UrbanKawina

Zaterdag 22 april 2023

PAARD – Prinsegracht 12, Den Haag

23.30u – 04.30u

PASSION * LA ROUGE * GIO * GILLY GONZALES * SHANN * MC SIDNEY

Info: +31 6 45971543 (WhatsApp)

www.ladida.world